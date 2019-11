Hessen Kassel bleibt an Spitzenduo dran

Hessen Kassel bleibt in Schlagdistanz zum Spitzenduo der Hessenliga.

Die Nordhessen feierten am Samtag einen 4:0-Erfolg gegen Walldorf. Auch Verfolger Hadamar siegte - 3:1 beim Hanauer FC. Im Tabellenkeller teilten sich der KSV Baunatal und Neuhof mit einem 1:1 die Punkte. Schlusslicht Fernwald kassierte die nächste Niederlage. Gegen Griesheim stand es am Ende 1:2. Dietkirchen hat um 17 Uhr noch Fulda-Lehnerz zu Gast. Zum Abschluss des Spieltags empfängt der Zweite aus Eddersheim am Sonntag um 15.30 Uhr auf den SV Steinbach.