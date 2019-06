Der KSV Hessen Kassel hat den Vertrag mit Torwart Niklas Hartmann bis 2020 verlängert.

Hartmann hütet seit der Saison 2015/16 das Tor des KSV. Zuvor sammelte er u.a. Erfahrungen bei Arminia Bielefeld und RW Oberhausen. Sein neues Arbeitspapier bei den Nordhessen läuft bis 2020.

"Ich freue mich in meine mittlerweile fünfte Saison bei den Löwen gehen zu dürfen und möchte meinen Teil dazu beitragen, dass wir am Ende der Saison die Rückkehr in die Regionalliga feiern können", sagte Hartmann zu seiner Vertragsverlängerung.