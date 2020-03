Ligaschlusslicht Fernwald hat am Sonntag einen Sieg bei Walldorf gefeiert.

Der Tabellenletzte siegte dank eines späten Treffers von Bartheld in der 90. Minute. Bereits am Samstag hatte Hessen Kassel im Aufstiegskampf ein Ausrufezeichen gesetzt. Die Nordhessen kamen in Hadamar zu einem 8:0-Kantersieg. Weil Ligaprimus Stadtallendorf das Heimspiel gegen Baunatal 2:3 verlor, rückt der KSV in der Tabelle ran. Einen Auswärtssieg feierte Hessen Dreieich bei Waldgirmes (0:2), Friedberg feierte ein 3:1 gegen den Hanauer FC, Griesheim und Steinbach teilten sich die Punkte (1:1). Die Partien Bad Vilbel - Ginsheim und Fulda-Lehnerz - Eddersheim wurden abgesagt.