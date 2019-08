Waldgirmes und Bad Vilbel haben zum Auftakt des Hessenliga-Wochenendes Siege eingefahren.

Waldgirmes drehte nach einem 0:2-Rückstand im Heimspiel gegen Fernwald auf und gewann noch mit 4:2. Bad Vilbel kam dank einer starken zweiten Halbzeit zu einem 4:0 gegen Dietkirchen.

Am Samstag hat Eintracht Stadtallendorf gegen den SV Steinbach die Chance, die Tabellenführung zu übernehmen. Die SG Barockstadt Fulda-Lehnerz will den ersten Rang beim SV Neuhof verteidigen. Der Tabellenzweite FC Eddersheim tritt bei der TG Friedberg an.