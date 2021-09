Spitzenduell in Erlensee

In der Hessenliga kommt es am Samstag zu einem echten Topspiel.

Topspiel in der Hessenliga: Am Samstag um 16 Uhr kommt es in Erlensee zum Schlagabtausch zwischen dem Tabellenführer SG Barockstadt Fulda-Lehnerz und dem Verfolger 1. FC Erlensee. Die SG Barockstadt hat bislang noch eine makellose Bilanz von fünf Siegen aus fünf Spielen.

Früher am Tag empfängt Eintracht Stadtallendorf Tabellennachbar Buchonia Flieden (14 Uhr). Um 15 Uhr kommt es in Fernwald zum Verfolgerduell zwischen dem FSV Fernwald und dem Hünfelder SV. Am Sonntag empfängt der SV Steinbach um 15 Uhr Bayern Alzenau. Zeitgleich gastiert der 1. Hanauer FC beim SV Neuhof. Der KSV Baunatal hat spielfrei.