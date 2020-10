Spitzenspiel in Walldorf Hessenliga-Spitzenduo am Wochenende auswärts gefordert

Das Spitzenduo der Hessenliga ist am Wochenende auswärts gefordert.

Tabellenführer Fulda-Lehnerz tritt am Samstag (15 Uhr) in Hünfeld an, Verfolger Dreieich zieht am Sonntag (15 Uhr) in Ginsheim nach. Eröffnet wird der Spieltag am Freitag (20 Uhr) mit der Partie Bad Vilbel gegen Zeilsheim. Spannung verspricht zudem das Spitzenspiel in Walldorf: Der Drittplatzierte empfängt dort am Samstag (15 Uhr) den Fünften aus Hadamar.

Außerdem im Ein- satz: Waldgirmes in Baunatal, Flieden in Hanau, Eddersheim in Dietkirchen, Steinbach in Erlensee, Fernwald bei TG Friedberg und Griesheim in Neuhof.