Während die erste und zweite Bundesliga am Wochenende pausieren, geht es in der Hessenliga munter weiter.

Zum Auftakt des 7. Spieltags empfängt Friedberg am Freitag (19.30 Uhr) Kellerkind Griesheim. Am Samstag (14 Uhr) hat Tabellenführer Stadtallendorf den punktgleichen Zweiten Fulda-Lehnerz zu Gast. Zeitgleich muss Kassel in Baunatal ran. Ab 15 Uhr duellieren sich Waldgirmes und Steinbach sowie Hadamar und Walldorf. Um 16 Uhr tritt Dietkirchen in Hanau an, um 18 Uhr Fernwald in Dreieich. Am Sonntag (15 Uhr) stehen noch die Partien Bad Vilbel - Eddersheim und Neuhof - Ginsheim auf dem Programm.