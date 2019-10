Hessenliga am Mittwoch Stadtallendorf peilt Tabellenführung an

In der Fußball-Hessenliga stehen am Mittwochabend zwei Spiele auf dem Programm.

Eintracht Stadtallendorf könnte mit einem Sieg beim KSV Baunatal (19 Uhr) vorübergehend an die Tabellenspitze springen. Die Nordhessen wollen dagegen die Abstiegsplätze verlassen.

Im zweiten Spiel des Abends trifft der VfB Ginsheim, aktuell ebenfalls in der Spitzengruppe der Hessenliga, auf den FV Bad Vilbel (20 Uhr). Die Gäste stehen mit zwölf Punkten aus den ersten zehn Spielen nur knapp über dem Strich. Am Donnerstag greift dann unter anderem der aktuelle Tabellenführer Fulda in Eddersheim in den Spieltag ein.