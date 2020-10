Topspiel in Dreieich

Englische Woche in der Hessenliga. In Dreieich kommt es am Mittwoch zum Topspiel gegen Hadamar.

Den Auftakt machen am Dienstag der VfB Ginsheim, der den FC Bad Vilbel empfängt (20 Uhr). Am Mittwoch kommt es dann zum Topspiel in Dreieich, wenn der Tabellenzweite den Tabellenvierten SV Rot-Weiß Hadamar empfängt (19 Uhr). Beide Teams trennt nur ein Punkt.

Parallel muss der Tabellenführer FC Barockstadt zum KSV Baunatal. Der Tabellendritte TG Friedberg beschließt am Donnerstag (19:30 Uhr) in Waldgirmes den achten Spieltag.