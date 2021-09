Torfestival in Erlensee - Hadamar verliert

Kantersieg in der Hessenliga Gruppe A: Erlensee hat am Mittwochabend mit 7:0 gegen Flieden gewonnen.

Außerdem siegte Stadtallendorf mit 2:1 gegen Fernwald und Neuhof mit 1:0 gegen Baunatal. Das Duell Steinbach gegen Hünfeld endete 1:1.

In der Gruppe B kassierte Tabellenführer Hadamar eine deutliche 1:4-Niederlage in Dietkirchen. Waldgirmes feierte einen Heimsieg gegen Bad Vilbel (3:1), Hessen Dreieich besiegte Friedberg mit 3:0, Griesheim und Walldorf trennten sich 3:2. Einen Auswärtssieg gab es für Eddersheim in Ginsheim (3:1).