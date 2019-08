Zwei Unentschieden am Sonntag

Hessenliga Zwei Unentschieden am Sonntag

In der Hessenliga gab es am Sonntag keinen Sieger: Beide Spiele endeten Unentschieden.

Dabei sah es für den KSV Baunatal lange nach einem Erfolg gegen Friedberg aus, ehe Erdinc Solak kurz vor Schluss per Elfmeter den Ausgleich erzielen konnte. Das Spiel endete 1:1. Der SV Steinbach und Fulda-Lehnerz trennten sich torlos mit 0:0.

Bereits am Samstag hatte es im Spitzenspiel Hessen Kassel gegen Stadtallendorf mit 2:2 ebenfalls ein Unentschieden gegeben. Als Sieger gingen dagegen Waldgirmes (in Hanau), Dietkirchen (gegen Hadamar) und der SV Neuhof (in Fernwald) vom Platz.