Der Hessische Fußball-Verband hat die Halbfinals des Hessenpokals termininiert.

Demnach empfängt Eintracht Stadtallendorf am 11. März den FSV Frankfurt. Das zweite Halbfinale findet am 8. April in Gießen statt - hier hat der FC Gießen den TSV Steinbach Haiger zu Gast. Das Finale ist für den 23. Mai, den Tag der Amateure, geplant.