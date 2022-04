Im Halbfinale des Hessenpokals haben sich die Offenbacher Kickers im Regionalliga-Duell gegen den FSV Frankfurt durchgesetzt. Außerdem wurde der TSV Steinbach Haiger in Fulda seiner Favoritenrolle gerecht.

Die Teilnehmer des diesjährigen Hessenpokal-Finals stehen fest: Die Offenbacher Kickers und der TSV Steinbach Haiger werden den Titel unter sich ausmachen. Beide gewannen am Mittwoch ihre Halbfinal-Spiele.

OFC drei Mal per Kopf

Der OFC besiegte Liga-Konkurrent FSV Frankfurt deutlich mit 4:0 (1:0). Ein schnelles Tor von Dejan Bozic - Kopfball nach einer Flanke von Paul Milde - reichte für die Halbzeit-Führung.

Im zweiten Durchgang legte Jayson Breitenbach ebenfalls per Kopf nach einer Milde-Ecke nach. Den dritten Kopfball-Treffer steuerte der eingewechselte Philipp Hosiner bei. Der starke Milde traf dann auch noch selbst mit einem trockenen Schuss ins kurze Ecke zum 4:0. Serkan Firat scheiterte in der letzten Minute noch mit einem Foulelfmeter am Frankfurter Keeper Daniel Endres.

Der FSV hatte bereits vor der Partie betont, den Fokus auf den Klassenerhalt in der Regionalliga Südwest legen zu wollen. Am letzten Spieltag muss der FSV dabei wieder beim OFC ran.

Kickers Offenbach - FSV Frankfurt 4:0 (1:0) Tore: 1:0 Bozic (6.), 2:0 Breitenbach (49.), 3:0 Hosiner (58.), Milde (83.)

Zuschauer: 4.072

Zuschauer: 4.072 Ende der weiteren Informationen

Steinbach erneut im Finale

Im Finale geht es für die Kickers gegen den TSV Steinbach Haiger, der sein Spiel beim Hessenligisten SG Barockstadt Fulda-Lehnerz standesgemäß mit 3:1 (1:1) gewinnen konnte. Sasa Strujic hatte den TSV mit einem Kopfballtreffer in Führung gebracht, Fulda gelang kurz vor der Pause der schmeichelhafte Ausgleich per Foulelfmeter von Tolga Duran.

In der zweiten Halbzeit machte ein Doppelschlag der Steinbacher schnell alles klar: Dennis Chessa per Kopf und Tim Kircher mit einem platzierten Schuss sorgten für den Endstand. Steinbach Haiger steht damit zum dritten Mal in Folge im Hessenpokal-Finale: 2020 holte man den Pokal, 2021 gab es eine Endspiel-Niederlage gegen den SV Wehen Wiesbaden.

SG Barockstadt Fulda-Lehnerz - TSV Steinbach Haiger 1:3 (1:1) Tore: 0:1 Nieland (37.), 1:1 Duran (44./FE), 1:2 Chessa (51.), 1:3 Kircher (54.)

Zuschauer: 800

Zuschauer: 800 Ende der weiteren Informationen