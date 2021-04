Der TSV Steinbach Haiger steht im Hessenpokal-Halbfinale.

Die Mittelhessen setzten sich am Dienstag im Viertelfinale beim KSV Hessen Kassel mit 3:0 durch und zogen souverän in die nächste Runde ein. Die Tore erzielten Mißbach (21./Eigentor), Marquet (27.) und Lahn (64.). Die drei anderen Halbfinal-Teilnehmer werden am Mittwoch ermittelt.