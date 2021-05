Der SV Wehen Wiesbaden und der TSV Steinbach Haiger ziehen ins Endspiel um den Hessenpokal ein und dürfen vom DFB-Pokal träumen. SVWW-Stürmer Nilsson präsentiert sich beim Sieg gegen den FSV Frankfurt in Gala-Form.

Der TSV Steinbach Haiger und der SV Wehen Wiesbaden stehen im Finale um den Hessenpokal. Beide Teams setzten sich am Mittwoch in ihren Halbfinal-Partien durch und spielen nun um den Einzug in den DFB-Pokal. Der Pokal-Sieger ist automatisch für die erste Runde qualifiziert. Das Endspiel steigt am 29. Mai.

Nilsson trifft dreifach

Regionalligist Steinbach gewann das ligainterne Semifinale gegen Bayern Alzenau am Abend mit 3:2 und durfte sich dabei vor allem bei Doppeltorschütze Paul Stock bedanken.

Weitere Informationen TSV Steinbach Haiger - Bayern Alzenau 3:2 (2:1) Tore: 1:0 Stock (15.) 1:1 Wilke (30.) 2:1 Mazagg (Eigentor/38.) 2:2 Wilke (48.) 3:2 Stock (56.) Ende der weiteren Informationen

Der SVWW ließ wenig später am Bornheimer Hang nichts anbrennen und gewann souverän mit 5:0. Mann des Abend war Stürmer Gustaf Nilsson, der drei Treffer erzielte.

Weitere Informationen FSV Frankfurt - SV Wehen Wiesbaden 0:5 (0:3) Tore: 0:1 Nilsson (3.) 0:2 Nilsson (19.) 0:3 Nilsson (49.) 0:4 Ajani (62.) 0:5 Hollerbach (86.) Ende der weiteren Informationen

