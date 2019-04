Hessenpokalfinale findet in Baunatal statt

Das diesjährige Hessenpokal-Finale findet am 25. Mai in Baunatal statt.

Das gab der Hessische Fußball-Verband am Mittwoch bekannt. Ausgetragen wird das Endspiel zwischen dem KSV Baunatal und dem SV Wehen Wiesbaden. Eine Uhrzeit steht noch nich fest. Sollte der SVWW jedoch in der Relegation antreten müssen, findet das Spiel an einem anderen Termin statt.