Im November ruht der Ball in den Amateur- und Regionalligen. Das ist klar. Doch was passiert an diesem Wochenende? Und im Dezember? Darüber wird nun entschieden.

Videobeitrag Video zum Video Bund und Länder vereinbaren weitere Einschränkungen [Videoseite] Video Bild © hr Ende des Videobeitrags

Wo andere Sportarten bereits Fakten geschaffen und ihren Spielbetrieb bis auf Weiteres gestoppt haben, sucht der Fußball noch nach einer einheitlichen Linie. Und wird dies womöglich auch nach dem Ende der auf Bundesebene beschlossenen Corona-Zwangspause im November noch tun.

Eine dringliche Frage muss und wird aber sehr zeitnah entschieden werden: Wie steht es um die Spieltage am kommenden Wochenende? Rollt der Ball noch, ehe ab dem 2. November vorerst gar kein Sport abseits der Profi-Ligen 1, 2 und 3 mehr erlaubt ist?

Eine Entscheidung wird aller Voraussicht nach am heutigen Donnerstag getroffen. Sowohl für die Ligen von der Hessenliga abwärts als auch für die Regionalliga Südwest mit ihren sechs hessischen Startern. Wir informieren Sie über den aktuellen Stand.

Amateur- und Jugendfußball

Eine vorzeitige Winterpause erscheint unter dem Dach des Hessischen Fußball-Verbands (HFV) als wahrscheinlichste Lösung. Auf dem Papier dürfen am Wochenende noch Spiele stattfinden, doch bereits am vergangenen Wochenende waren zahlreiche Partien abgesagt worden, nachdem besonders hart von der Pandemie betroffene Fußballkreise die Notbremse gezogen hatten.

Am Abend berät das Verbandspräsidium per Videokonferenz über das weitere Vorgehen. Danach sollen Vereine und Öffentlichkeit über die Beschlüsse informiert werden. Es geht auch um die Frage, ob für den Dezember Partien angesetzt werden. Hintergrund: Die scharfen Beschränkungen für Sport und öffentliches Leben auf Bundes- und Landesebene gelten Stand jetzt bis Ende November.

Regionalliga Südwest

Bei den viertklassigen Fußballern ist die Lage eine andere: Da die Profiligen nur bis zur 3. Spielklasse gelten, fallen die Regionalligisten zwar streng genommen unters Amateurrecht, doch faktisch herrschen auch hier oft Profi-Bedingungen. Und - das ist der entscheidende Punkt - die Spiele werden über Landes- und Verbandsgrenzen hinaus ausgetragen. Also muss im Optimalfall eine für alle gültige Regelung gefunden werden. Zu diesem Zweck schalten sich auch die Gesellschafter der Regionalliga Südwest am Donnerstag zusammen.

FSV-Präsident Görner Bild © Imago Images

Der Präsident des FSV Frankfurt, Michael Görner, hat eine klare Meinung zu dem Thema: "Ich glaube, es wäre sinnvoll, den Spielbetrieb nicht nur bis Ende November auszusetzen, sondern auch konsequenterweise bis Ende Dezember", sagt Görner dem hr-sport: Einmal, um das Infektionsgeschehen in Deutschland zu stabilisieren, und zum anderen, damit die Vereine Planungssicherheit bekämen. "Dann könnten wir mit unseren Spielern zum Beispiel schauen, ob wir eine Form der Kurzarbeit etablieren und wirtschaftlich die Chance haben, überlebensfähig zu sein."

42 Spieltage: Der Regionalliga läuft die Zeit davon

Eine derartige Lösung brächte den Regionalliga-Clubs Zeit, aber mit Blick auf den XXL-Spielplan mit 42 Liga-Partien auch einen organisatorischen Aufwand, wie es ihn wohl selten gab. Im Falle des FSV hieße dies, der Verein müsste zwischen Ende Januar und dem Ende der Saison 30 Spiele plus Pokal absolvieren. Wie das funktionieren würde, "entzieht sich meinem Vorstellungshorizont", sagt Görner. Er bringt deshalb eine Lösung mit einer zweigeteilten Meisterschafts- und Abstiegsregelung ins Spiel: die elf Teams von oben gegeneinander und die elf Teams von unten.

Wohin die Reise geht, ist im Vorfeld der Konferenz zur Regionalliga Südwest aber völlig unklar. Die Regionalligen Nord und West etwa haben bereits entschieden: Hier wird am Wochenende noch Fußball gespielt.