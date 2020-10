Hessens Fußball geht in die Corona-Winterpause

Schon an diesem Wochenende

Kein Fußball mehr in Hessen - von der Hessenliga bis zur untersten Liga schon ab diesem Wochenende. Das hat der HFV heute beschlossen. Ein Fragezeichen steht immer noch hinter der Regionalliga Südwest.

Videobeitrag Video zum Video Bund und Länder vereinbaren weitere Einschränkungen [Videoseite] Video Bild © hr Ende des Videobeitrags

Der Hessische Fußball-Verband (HFV) setzt seinen Spielbetrieb nach der Verkündung eines Teil-Lockdowns ab kommendem Montag mit sofortiger Wirkung aus und geht in die Corona-Winterpause. Diese vorübergehende Maßnahme beschloss der Verbandsvorstand am Donnerstagabend bei einer Videokonferenz, wie der HFV im Anschluss mitteilte.

An diesem Wochenende wird also bereits nicht mehr gespielt, obwohl dies rechtlich noch möglich wäre. Präsident Stefan Reuß sagte zu dem Schritt: "Im Mittelpunkt unseres Handelns steht nach wie vor die Gesundheit unserer Mitglieder. Aufgrund des erneut massiven Anstieges der Infektionslage im Zusammenhang mit dem Coronavirus begrüßt der HFV eine zeitweise Aussetzung des Spielbetriebes für Aktive und Vereine und hält sich selbsterständlich strikt an sämtliche behördliche Vorgaben."

Auch keine Jugendspiele mehr

Dies betreffe sämtliche Spielklassen und Pokalwettbewerbe der Herren, Frauen und Jugend auf Sportplätzen im Freien sowie sämtliche Wettbewerbe in der Halle. Auch Freundschaftsspiele dürfen nicht mehr absolviert werden.

Regionalliga Südwest

Ein Fragezeichen steht weiter hinter der Regionalliga Südwest. Denn bei den viertklassigen Fußballern ist die Lage eine andere: Da die Profiligen nur bis zur 3. Spielklasse gelten, fallen die Regionalligisten zwar streng genommen unters Amateurrecht, doch faktisch herrschen auch hier oft Profi-Bedingungen. Und - das ist der entscheidende Punkt - die Spiele werden über Landes- und Verbandsgrenzen hinaus ausgetragen. Also muss im Optimalfall eine für alle gültige Regelung gefunden werden. Zu diesem Zweck schalten sich die Gesellschafter der Regionalliga Südwest noch an diesem Donnerstag zusammen.

FSV-Präsident Görner Bild © Imago Images

Der Präsident des FSV Frankfurt, Michael Görner, hat eine klare Meinung zu dem Thema: "Ich glaube, es wäre sinnvoll, den Spielbetrieb nicht nur bis Ende November auszusetzen, sondern auch konsequenterweise bis Ende Dezember", sagt Görner dem hr-sport: Einmal, um das Infektionsgeschehen in Deutschland zu stabilisieren, und zum anderen, damit die Vereine Planungssicherheit bekämen. "Dann könnten wir mit unseren Spielern zum Beispiel schauen, ob wir eine Form der Kurzarbeit etablieren und wirtschaftlich die Chance haben, überlebensfähig zu sein."

42 Spieltage: Der Regionalliga läuft die Zeit davon

Eine derartige Lösung brächte den Regionalliga-Clubs Zeit, aber mit Blick auf den XXL-Spielplan mit 42 Liga-Partien auch einen organisatorischen Aufwand, wie es ihn wohl selten gab. Im Falle des FSV hieße dies, der Verein müsste zwischen Ende Januar und dem Ende der Saison 30 Spiele plus Pokal absolvieren. Wie das funktionieren würde, "entzieht sich meinem Vorstellungshorizont", sagt Görner. Er bringt deshalb eine Lösung mit einer zweigeteilten Meisterschafts- und Abstiegsregelung ins Spiel: die elf Teams von oben gegeneinander und die elf Teams von unten.

Wohin die Reise geht, ist im Vorfeld der Konferenz zur Regionalliga Südwest aber völlig unklar. Die Regionalligen Nord und West etwa haben bereits entschieden: Hier wird am Wochenende noch Fußball gespielt.