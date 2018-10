Die hessischen Teams haben in dieser Saison im Pokal so schlecht abgeschnitten wie seit vielen Jahren nicht mehr. Bei den Lilien gab es Elfmeter-Frust, in Wiesbaden Pyro-Ärger.

Durch die Niederlagen von Darmstadt und Wiesbaden geht es im DFB-Pokal ab jetzt ohne hessische Beteiligung weiter. Die letzten beiden von ursprünglich vier hessischen Vereinen im Wettbewerb wehrten sich tapfer, scheiterten jedoch an höherklassigen Teams.

Bei Darmstadt 98 war die Enttäuschung nach Abpfiff spürbar, auch wenn das Team als Außenseiter in das Spiel gegen Hertha BSC gegangen war. Am Ende stand es 0:2 (0:0). "Im Moment tut es noch ein bisschen weh, aber ich denke, wir haben uns trotzdem sehr gut verkauft. Wir haben ihnen das Leben wie geplant schwer gemacht", sagte Fabian Holland nach dem Spiel. "Jetzt müssen wir den Pokal abhaken und uns voll auf die Liga konzentrieren", schaute Torhüter Daniel Heuer-Fernandes bereits nach vorn.

Schuster: "Haben klaren Elfmeter nicht bekommen"

Eine Szene erregte jedoch die Gemüter: Beim Stand von 0:1 kam Serdar Dursun im Strafraum zu Fall, der fällige Straßstoß wurde den Lilien allerdings verweigert. "Wir haben einen klaren Elfmeter nicht bekommen. Ich habe es mir gerade noch mal im Fernsehen angeschaut", sagte ein sichtlich gefrusteter Trainer Dirk Schuster auf der Pressekonferenz nach dem Spiel. "Warum der Schiedsrichter ihn nicht gegeben hat, wird sein Geheimnis bleiben. Das ist vielleicht das Los der kleineren Mannschaft."

Auch der SV Wehen Wiesbaden haderte, allerdings vor allem mit sich selbst. Beim 0:3 (0:1) gegen den Hamburger SV schlug sich der Drittligist sehr gut, brachte allerdings den Ball nicht im Tor unter - im Gegensatz zu eiskalten Hamburgern. "Es war mehr drin, wir haben zu wenig rausgeholt, weil das Tor wie vernagelt war", sagte Trainer Rüdiger Rehm. "Die Chancen waren da, wir haben ein richtig gutes Spiel gemacht", fand auch Routinier Alf Mintzel.

Spiel in Wiesbaden wegen Pyro unterbrochen

Für Ärger sorgten allerdings zündelnde HSV-Fans: Immer wieder gab es Pyro im Block, nach mehreren erfolglosen Ermahnungen über das Stadionmikrofon unterbrach Schiedsrichter Matthias Jöllenbeck das Spiel zu Beginn der zweiten Halbzeit für mehrere Minuten. Der Hamburger Lewis Holtby stieg auf den Zaun und redete auf die Fans ein, die fortan brav blieben und erst nach Abpfiff wieder mit Fackeln und Rauchbomben loslegten.

"Es nervt halt ein bisschen als Spieler, dass du ständig unterbrochen wirst in deinem Tun. Darauf hast du keinen Einfluss, was irgendwelche Idioten da abfackeln", so die deutlichen Worte von Mintzel. "Es macht einfach keinen Sinn, es stört nur das Spiel und die Fans bringen sich selber in Gefahr", pflichtete ihm sein Trainer bei. Nur Marcel Titsch-Rivero sah das alles nicht so eng: "Es ist überhaupt nicht schlimm und gehört im Fußball auch ein bisschen dazu. Es ist alles im Rahmen geblieben, also halb so wild."

Hessische Teams so schlecht wie zuletzt 2011

Die Frankfurter Eintracht war als Titelverteidiger bereits in der ersten Runde in Ulm gescheitert (1:2) und auch der TSV Steinbach zog gegen den Bundesligisten FC Augsburg mit 1:2 den Kürzeren. Dass es kein hessischer Verein ins Achtelfinale schafft, hatte es zuletzt in der Saison 2011/2012 gegeben.