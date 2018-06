You'll never watch alone! Wer gerne in großer Runde Fußball schaut, kann dies zur Weltmeisterschaft an vielen Orten in Hessen machen: am See, im Stadion und sogar im Hörsaal.

Fußball wird zur Weltmeisterschaft eher in kleineren Gruppen geguckt. Nur an wenigen Orten in Hessen gibt es ein großes Public Viewing für Tausende Fans. Und wenn, dann oft nur für wichtige Spiele mit deutscher Beteiligung. Allerdings flimmert WM-Fußball in Deutschland in zahlreichen Kneipen, Gasthöfen, Vereinsheimen und in Biergärten über die Leinwände. Eine Auswahl des Angebots für Fußballfans, die nicht gern allein sind:

Weitere Informationen WM bei sportschau.de Alle Infos rund um die WM 2018 in Russland finden Sie in den nächsten Wochen bei sportschau.de. Ende der weiteren Informationen

FRANKFURT

Das größte Rudel guckt wahrscheinlich gemeinsam in der Arena im Frankfurter Stadtwald. Hier kann man alle Spiele mit deutscher Beteiligung auf einer über 400 Quadratmeter großen Leinwand sehen. Das Finale der WM 2014 erlebten im ausverkauften Stadion 50.000 Fans.

WIESBADEN

Nur bei einem Erfolg der deutschen Mannschaft und ihrem Einzug ins Halbfinale gibt es in Wiesbaden ein großes offizielles Public Viewing. Dann wird das Spiel auf einer Leinwand an der Konzertmuschel hinterm Kurhaus gezeigt. Ein Finale mit deutscher Beteiligung wäre dann sogar vor dem Kurhaus auf dem Bowling Green zu sehen. Für alle anderen Spiele eigneten sich die Kneipen und Restaurants gut für das gemeinsame Schauen, hieß es von der Stadt.

Auch in der Landeshauptstadt werden bei großen Ereignissen die schwarz-rot-goldenen Fanartikel aus dem Schrank geholt. Bild © Imago

BERGSTRASSE

Mit der ganzen Sippe können Fans bei den Familienfestivals an der Bergstraße mitfiebern. Beim "Stadtparkustik" in Zwingenberger Stadtpark ist das Auftaktspiel der deutschen Nationalmannschaft am 17. Juni gegen Mexiko auf einer LED-Leinwand zu sehen. Das letzte Gruppenspiel gegen Südkorea am 27. Juni können Familien beim "Birkengarten Festival" verfolgen. Sollte es der Weltmeister ins Viertelfinale schaffen – gibt es voraussichtlich ein Public Viewing auf der Freilichtbühne in Heppenheim.

MARBURG

Wer beim Mitfiebern einen kühlen Kopf bewahren will, verfolgt im Seepark Niederweimar bei Marburg die WM. "Sogar beim Baden kann man die Spiele beobachten", sagt der Geschäftsführer der Freizeitanlage, Günter Gerkau. Rudelgucken ist aber vor allem in der Strandbar geplant, die auf und am Wasser gebaut ist.

HAIGER

Freunde von schwarz-rot-goldenen Schminkstiften kommen auch in Haiger auf ihre Kosten. Dort veranstaltet der ortsansässige Regionalligist TSV Steinbach ein Public Viewing am Haarwasen. Neben einer Großleinwand gibt es "eine große Auswahl an Essen und Trinken".

KASSEL

Jubeln statt lernen können die Studenten an der Universität Kassel. Dort werden in einem Hörsaal mit 450 Plätzen die deutschen Vorrundenspiele zu sehen sein. "Sollte Deutschland die Vorrunde überstehen, werden voraussichtlich auch alle weiteren deutschen Spiele dort übertragen", sagte ein Sprecher der Uni. In Kassel selbst ist Public Viewing auf öffentlichen Plätzen laut der Stadtverwaltung Mangelware. Immerhin wird die Begegnung Deutschland-Mexiko (17. Juni) auf dem Kasseler Altstadtfest zu sehen sein.

FÜR FREIBAD-FREUNDE

Erhitzte Gemüter können sich auch in den Freibädern in Riedstadt-Crumstadt und in Stockhausen abkühlen. Wobei das kleine Bad in Crumstadt nur die Spiele mit deutscher Beteiligung zeigt.

Einfach losschauen geht in den Biergärten und Kneipen meist nicht. Die Wirte müssen verschiedene rechtliche Vorgaben beachten, ehe sie Public Viewing anbieten können, wie der Hauptgeschäftsführer des hessischen Gaststättenverbandes Dehoga, Julius Wagner, erklärt. Dazu gehören Regelungen zum Lärmschutz, Öffnungszeiten sowie Lizenzen der Gema. Doch meist lohne es sich für die Lokale. Auch in diesem Jahr sei das Interesse groß, Public Viewing anzubieten. Der Verband merkt das auch daran, dass sich Wirte melden und über die Rechtslage informieren.

Sendung: hr1, 11.06.18, 11 Uhr