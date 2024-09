Krösche-Kritik an Mainz-Profi Amiri

Eintracht-Sportvorstand Markus Krösche hat den Mainzer Nadiem Amiri kritisiert. Der Mittelfeldspieler hatte unlängst in einem Interview erklärt, dass er auch mit den Frankfurter in Gesprächen über eine Zusammenarbeit gewesen sei. "Am Ende musst du dich entscheiden", so Amiri. Er blieb in Mainz. "Ich will da gar nicht so viel dazu sagen. Aber es gibt Situationen, wo man als Spieler einfach den Mund halten sollte", sagte Krösche. "Ich will nicht im Detail darauf eingehen, wie das alles abgelaufen ist." Denn es sei besser für den Spieler, "wenn ich dazu jetzt nichts sage". Die Frankfurter Rundschau berichtet, dass sich die Frankfurter von Amiri hinters Licht geführt fühlten, "weil er mit dem Frankfurter Angebot die Mainzer Offerte in die Höhe schnellen ließ".