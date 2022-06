Das am 07. April vom DFB herausgegebene Bild zeigt den Neubau des DFB-Campus und den damaligen Baufortschritt am Neubau der DFB Zentrale.

Das am 07. April vom DFB herausgegebene Bild zeigt den Neubau des DFB-Campus und den damaligen Baufortschritt am Neubau der DFB Zentrale. Bild © picture-alliance/dpa

Großprojekt in Frankfurt

Der Deutsche Fußball-Bund weiht seinen neuen Campus am heutigen Donnerstag offiziell ein. Der neue Verbandssitz, der 150 Millionen Euro gekostet hat, soll den Weg in eine erfolgreiche Zukunft weisen.

Wenn Bernd Neuendorf das Prestige-Objekt am heutigen Donnerstag (30.06.2022) endlich offiziell einweiht, kann er die Vorzüge des neuen deutschen Fußball-Herzstücks bereits preisen. "Ich habe hier quasi im Stundentakt Termine mit spannenden Menschen", berichtete der Präsident des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) von der schon seit Monaten laufenden Alltagsarbeit auf dem neuen Campus: "Es wird nicht langweilig."

Audiobeitrag Audio Neue DFB-Akademie in Frankfurt wird feierlich eröffnet Audio Die neue DFB-Akademie in Frankfurt Bild © picture-alliance/dpa Ende des Audiobeitrags

Tatsächlich herrscht seit Frühjahr stetig steigende Betriebsamkeit auf dem knapp 50.000 Quadratmeter großen Areal im Frankfurter Stadtteil Niederrad mit der Skyline der City im Hintergrund. In den vergangenen Monaten haben nach und nach alle der über 500 Mitarbeiter die teilweise futuristisch anmutenden Räumlichkeiten der 150 Millionen Euro teuren neuen Zentrale inklusive Akademie bezogen.

Einen weiten Weg mussten die Angestellten dafür nicht zurücklegen. Nur knapp zwei Kilometer trennen den altehrwürdigen Verbandssitz in der Otto-Fleck-Schneise von der neuen Heimat in der Kennedyallee, die von den Sportchefs und teilweise den Trainern der Proficlubs bei Rundgängen bewundert wurde.

Neuer Campus soll dem DFB "Auftrieb" verleihen

"Für den gesamten DFB ist das ein Quantensprung", sagte Akademie-Chef Tobias Haupt: "Es verleiht dem gesamten Verband Auftrieb." Tatsächlich ist auf dem Gelände der früheren Galopprennbahn etwas entstanden, was im Fußball in Deutschland vergeblich Seinesgleichen sucht.

Der ausschweifende Gebäudekomplex inklusive der vier Fußballplätze im Freien und einer Halle mit einem Kunstrasenplatz in regulärer Größe (105 auf 68 Meter) erinnert in seinem Stil und aufgrund der großzügig eingebauten Technik an die Zentralen der großen IT-Konzerne im Silicon Valley. Auffällig sind vor allem die nicht voneinander abgetrennten Büroräume, die eine Vernetzung der einzelnen Abteilungen forcieren sollen.

Eine Lounge für den Bundestrainer

Selbst Hansi Flick hat kein festes Büro. Der Bundestrainer arbeitet in der sogenannten Trainer-Lounge, von wo aus alle Plätze - auf denen sich die Nationalmannschaften zukünftig regelmäßig auf ihre Heimspiele vorbereiten - überblickt werden können.

Die sportlichen Bereiche (Plätze, Kabinen, Fitnessräume, Regenerations-Einrichtungen, Technologie-Labor) wurden zuletzt schon von der Nationalmannschaft der Fußballerinnen während ihrer Vorbereitung auf die bevorstehende EM-Endrunde (6. bis 31. Juli) eingeweiht. Hier soll zukünftig der Grundstein für Erfolge gelegt werden.

Bau der DFB-Akademie verzögerte sich

Zum Campus gehört das sogenannte Athletenhaus mit 33 Zimmern. Und hier liegt vielleicht das einzige Manko der neuen DFB-Herrlichkeit: Da der Tross der Männer-Nationalmannschaft, der Frauen-Auswahl sowie der U21 zu groß für den Hotelbereich ist, müssen diese Teams auch künftig im Hotel wohnen und mit dem Bus zum Campus gebracht werden. "Nur" für die Junioren-Mannschaften reicht der Platz.

Der Grund für die Einschränkung ist simpel: Das Budget durfte nicht überzogen werden. Es war in den knapp drei Jahren seit dem Spatenstich im September 2019 ohnehin nicht einfach, an diesem Ziel festzuhalten. Die Corona-Pandemie und der Ukraine-Krieg ließen die Kosten steigen und verzögerten den Bau.

Gelände in Frankfurt DFB-Umzug in neue Akademie verzögert sich Der DFB kann den ursprünglichen Zeitplan für seinen neuen Campus nicht einhalten. Die neue Akademie in Frankfurt wird erst im kommenden Jahr bezogen werden. Zum Artikel

Für eine moderne Architektur mit jeder Menge zukunftsweisenden Aspekten wie einem Parkhaus inklusive Aufladestationen für E-Autos hat es dennoch gereicht. Damit - und mit anderen baulichen Highlights - wird der Verband im Spätjahr ein bisschen angeben.

Denn wenn Ende September in der Frankfurter Festhalle die Qualifikations-Gruppen für die EM 2024 in Deutschland ausgelost werden, wird der DFB rund 700 internationale Gäste auf dem Campus empfangen. Dann darf auch Neuendorf wieder schwärmen.