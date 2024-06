Götze: WM-Siegtor lieber später

Frankfurts Mario Götze hat sich ausführlich zum Weltmeistertitel 2014 und seinem siegbringenden Tor geäußert. In der ARD-Podcastreihe "Wir Weltmeister" sagt er: "Es gibt auch Momente, in denen ich denke: Vielleicht wäre es besser gewesen, wenn das Tor zu einem anderen Zeitpunkt gefallen wäre, als ich älter und erfahrener war. Aber es ist auch interessant zu sehen, wie nah Glück und Unglück in so einer Situation zusammenhängen. Ich hätte auch nicht eingewechselt werden oder Argentinien gewinnen können." Das Tor in der Verlängerung gegen Argentinien selbst beschreibt Götze so: "Klar, technische Ballbehandlung trainiert man immer, aber dass es so passiert, war schon ganz gut: Ich habe mit links getroffen, und so viele Tore habe ich mit links nicht erzielt." Er schaue sich das Tor heutzutage nicht mehr an. Der eigentliche Moment in seinen Erinnerungen sei der Schlusspfiff gewesen. "Ich bin da auch sehr nüchtern, was das angeht. In hundert Jahren ist das Tor auch egal." Weitere O-Ton-Geber über Götze in der Folge sind Oliver Bierhoff, Joachim Löw, Thomas Müller und Felix Magath.