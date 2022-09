+++ Uefa lässt Deadline Day sponsern +++

Tja, da sitzt man in seinem 160-Euro-Trikot vor dem Rechner, guckt die News auf einem der dreizehn Streamingdienste, die man für den Fußball bezahlen muss, schüttelt ungläubig den Kopf über die 100 Millionen Euro, die Manchester für Anthony von Ajax zahlt, sieht einem Bundesligaspiel gegen ein Getränkeunternehmen und einer gekauften Winter-WM in Katar entgegen, hat insgesamt weniger Lust auf den modernen Fußball als auf einen Zahnarzttermin, und da flattert einem der Newsletter der Uefa in die Inbox, der einen zum "Heineken Deadline Day with Fabrizio Romano" einlädt. Vielleicht ist es dieser Quatsch, ein versponsorter Fantasietag, der das Fass zum Überlaufen bringt. Vielleicht ist es Zeit für eine neue Lieblingssportart, Hockey oder Rugby oder Skat oder einfach zuhause rumsitzen und an die Wand starren oder so...