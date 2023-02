Isherwood: "Sind wie eine Familie"

Lilien-Verteidiger Thomas Isherwood führt den aktuellen Erfolg der Darmstädter auch auf den besonderen Teamgeist in der Mannschaft zurück. "Für mich sind wir wie eine Familie", betonte der Linksfuß am Mittwoch. "Wir sind deswegen als Team so stark, weil jeder bereit ist, wenn er im Team ist. Wir sind eine gute Gruppe, pushen uns und haben einen guten Konkurrenzkampf." Ein weiterer Faktor, so Isherwood, sei Trainer Torsten Lieberknecht. "Seit er hier ist, hatte ich selbst noch nie einen so guten Teamspirit. Der Trainerstab gibt uns ein gutes Umfeld. Wir geben alles für einander - auf und neben dem Feld."