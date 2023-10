Bericht: Nachzahlung für Pacho

Eintracht Frankfurt wird für Verteidiger Willian Pacho bald eine Nachzahlung leisten müssen. Das berichtet die Sport-Bild in ihrer aktuellen Ausgabe am Dienstag. Nach 15 Einsätzen muss die Eintracht demnach eine Zahlung an Ex-Klub Antwerpen in Höhe von 250.000 Euro abtreten. "Intern wird der Linksfuß bereits mit 40 Mio. Euro an potenziellem Verkaufserlös taxiert", so das Blatt. Pacho stand vor zwei Jahren angeblich vor einem Wechsel zu Borussia Mönchengladbach, doch die Fohlen konnten sich die Ablöse nicht leisten. Eintracht-Vorstand Markus Krösche habe laut Sport-Bild schon im Frühjahr 2022 Kontakt zu Pacho aufgenommen.