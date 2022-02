SGE in "guten Gesprächen" mit Hasebe

Sportvorstand Markus Krösche hat sich in einem Interview mit dem kicker am Montag zu anstehenenden Personalentscheidungen geäußert. Angesprochen auf die auslaufenden Verträge von Evan N'Dicka, Daichi Kamada und Kostic kündigte Krösche Gespräche an: "Wir werden uns in den nächsten Wochen mit den Spielern auseinandersetzen und schauen, in welche Richtung es geht und wie sie sich selbst sehen." Die Zukunft von Kostic sei "völlig offen". "Filip ist ein wichtiger Spieler, der einen großen Anteil daran hat, dass wir erfolgreich sind." Mit Hasebe befinde sich der Klub in "guten Gesprächen", so Krösche. Zu allen weiteren Aussagen geht es hier: