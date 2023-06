Knauff unterschreibt bei Eintracht bis 2028

Eintracht Frankfurt hat den Transfer von Ansgar Knauff bekanntgegeben. Der 21-Jährige bindet sich nach 18-monatiger Leihe mit einem bis 2028 laufenden Fünf-Jahres-Vertrag fest an die Hessen und verlässt Borussia Dortmund somit endgültig. Die Ablösesumme soll bei vier Millionen Euro liegen. Der zukünftige Sportdirektor Timmo Hardung sagte in der offiziellen Mitteilung: "Ansgar hatte mit seinen Leistungen in den vergangenen eineinhalb Jahren maßgeblichen Anteil am sportlichen Erfolg, weshalb es außer Frage stand, dass wir ihn in der Folge auch fest an uns binden wollten." Knauff stand bislang in 52 Pflichtspielen für die Eintracht auf dem Feld und war an neun Treffern beteiligt.