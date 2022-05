Lilien scheitern an eigenen Nerven

Laut Lilien-Trainer Torsten Lieberknecht sind seine Spieler bei der 1:2-Niederlage am Freitagabend bei Fortuna Düsseldorf am zu großen Lampenfieber gescheitert. Vor allem in der Anfangsphase, in der Darmstadt 98 gleich zwei Gegentreffer kassierte, klappte bei den Südhessen gar nichts. "Ich glaube, dass viele mit den Nerven zu kämpfen hatten. Wir waren zu sehr emotionalisiert," sagte Lieberknecht auf der Pressekonferenz. Mehr als 4.000 Lilien-Fans im Auswärts-Block, die Aussicht auf die Aufstiegsfeier in der kommenden Woche am Böllenfalltor im Hinterkopf. Da sei der Druck zu groß gewesen. "Die Jungs haben natürlich mitbekommen, was los ist. Bei vielen waren die Beine einfach schwach."