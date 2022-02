Lieberknecht hofft auf Rückkehr gegen Rostock

Torsten Lieberknecht hofft, dass er am kommenden Sonntag gegen Hansa Rostock wieder auf der Bank von Darmstadt 98 Platz nehmen darf. Der 48 Jahre alte Trainer hatte am Samstag ein positives Corona-Testergebnis erhalten. Während der Quarantäne vertreibt sich Lieberknecht die Zeit unter anderem mit dem Gitarrespielen. "Noch hat sich kein Nachbar beschwert", sagte er. Geklatscht worden sei aber auch noch nicht. Lieberknecht schaute das Spiel seiner Mannschaft bei Hannover 96 (2:2) am Sonntag von zu Hause aus. "Problematisch war, dass ich nicht perfekt ausgestattet war, ich habe das Spiel auf Sky-Go geguckt und hatte zwei Minuten Verzögerung", erklärte Lieberknecht in einer digitalen Medienrunde am Montag und scherzte: "Zwischendurch war es dann so, dass ich mir überlegt habe, ob ich nicht auf Netflix den 'Tinder-Schwindler' gucken soll, weil mir das alles zu spannend war."