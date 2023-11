Polizei: 30 Minuten langer Gewalt-Exzess

Laut der Frankfurter Polizei sind die Beamten am Stadion am Samstag von rund "300 bis 400 teils vermummten Anhängern" von Eintracht Frankfurt attackiert worden. Wie Einsatzleiter Thomas Schmidl am Montag auf einer Pressekonferenz erklärte, dauerte "der Gewalt-Exzess" insgesamt 30 Minuten an. Die Fans der Eintracht hätten dabei "alles geworfen, was sie in die Hände bekamen". So seien unter anderem eine mobile Grillstation, Türen von Dixie-Klos, Handtuchspender und Trockengebläse aus den Toiletten sowie Feuerlöscher auf die Polizisten geschleudert worden. Die Feuerlöscher seien zudem in Richtung der Einsatzkräfte entleert worden, der Dampf sei in den Stadion-Innenraum gezogen.