Keine Tore bei Eintracht-Test

Eintracht Frankfurt hat im letzten Test der Sommer-Vorbereitung am Samstag gegen Nottingham Forest 0:0 gespielt. Das Spiel im Waldstadion diente gleichzeitig als Saisoneröffnung der Hessen vor dem Pokal-Spiel in Leipzig in einer Woche. Randal Kolo Muani vergab eine große Chance in der 56. Minute, in der 67. Minute trafen die Hessen gleich doppelt den Pfosten. Kurz vor Schluss hatten die Hessen dann Glück, als ein Treffer der Gäste aufgrund eines vermeintlichen Foulspiels abgepfiffen wurde. Nach zwei Niederlagen gegen die Regionalligisten Steinbach Haiger und Barockstadt Fulda-Lehnerz und einem Remis gegen Vitesse Arnheim war es damit in der Vorbereitung bereits der vierte Test in Folge der Hessen ohne eigenen Sieg.