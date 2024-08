Bahoya kommende Woche wieder im Training

Jean-Matteo Bahoya wird nicht ins Trainingslager von Eintracht Frankfurt in die USA nachreisen. Das sagte Trainer Dino Toppmöller in einer Presserunde am Montag. "Wir holen ihn jetzt nicht mehr in die USA. Er wird jetzt nach Hause fahren und noch mal ein paar Tage bei seiner Familie haben können." Bahoya hatte mit der französischen U19 bei der Europameisterschaft das Finale erreicht, das am Sonntagabend allerdings gegen Spanien verloren ging. "Wenn wir zurück in Frankfurt sind, wird er am Dienstag ins Training einsteigen", so Toppmöller.