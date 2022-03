Hilferuf von Ex-Lilie aus der Ukraine

Der ehemalige Darmstädter Profi Igor Berezovskyi hat in einer Videobotschaft um Hilfe für sein Heimatland Ukraine gebeten. "Uns fehlt es an vielem, speziell auch im medizinischen Bereich. Wir brauchen Unterstützung, um eine medizinische Versorgung gewährleisten zu können. Uns hilft jede Spende", sagte er in einer Videobotschaft, die der Klub am Montag auf seinen sozialen Netzwerken verbreitete. Berezovskyi befindet sich derzeit in der Ukraine. Der Klub teilte mit, nach dem Austausch mit dem Ex-Keeper eine passende Organisation für die Hilfe gefunden zu haben: Die 98er spenden demnach 5.000 Euro an "Libereco - Partnership for Human Rights". Details zur Spendenmöglichkeit gibt es unter diesem Link .