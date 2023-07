Koch will in Frankfurt sein Können unter Beweis stellen

Für Frankfurts neuen Verteidiger Robin Koch ist die Eintracht eine "sehr spannende Herausforderung". Mit seinem neuen Klub möchte er Erfolge feiern und dabei mit guter Leistung überzeugen: "Ich bin in den letzten drei Spielzeiten in Leeds in der vielleicht stärksten Liga der Welt sehr gereift – als Fußballer, aber auch als Mensch. Das will ich jetzt wieder in der Bundesliga unter Beweis stellen", so Koch bei seiner Vorstellung am Donnerstag. Der 26-Jährige kommt auf Leihbasis vom englischen Klub Leeds United an den Main.