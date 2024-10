Eintracht zieht ins Pokal-Achtelfinale ein

Eintracht Frankfurt steht im Achtelfinale des DFB-Pokals. Die Hessen besiegten in der 2. Runde am Mittwoch den Bundesliga-Konkurrenten Borussia Mönchengladbach mit 2:1 (1:0), obwohl das Team von Trainer Dino Toppmöller dabei nach einer Roten Karte für Arthur Theate in der 15. Minute die meiste Zeit des Spiels in Unterzahl agieren musste. Hugo Ekitiké brachte die Eintracht vor der Pause dennoch in Führung (45.+2). Den Gladbacher Ausgleich von Ko Itakura kurz nach Wiederanpfiff (47.) konnte der eingewechselte Omar Marmoush kontern (70.).