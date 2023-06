Toppmöller wird am 7. Juli vorgestellt

Die Eintracht wird ihren neuen Coach Dino Toppmöller am 7. Juli offiziell vorstellen. Das hat der Verein am Montag bekannt gegeben. Im Rahmen einer Pressekonferenz wird sich der 42-Jährige dabei zum ersten Mal den Fragen der Journalisten stellen. Nur drei Tage geht es dann auch auf dem Trainingsplatz los - verschiedene Leistungstests für die Mannschaft sind geplant. Am 15. Juli wird Toppmöller dann erstmals für die Eintracht an der Seitenauslinie stehen. An diesem Tag bestreitet die SGE in Wetzlar ein Testspiel gegen den FSV Braunfels.