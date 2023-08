Spannung vor dem Sofia-Abschluss-Training wegen Kolo Muani

Selten war die Spannung vor einem Europapokal-Abschluss-Training so groß wie vor dem der Eintracht am Mittwoch um 11 Uhr. Wenn sich die Mannschaft am Stadion zur letzten Übungseinheit vor dem entscheidenden Play-off-Rückspiel in der Conference League gegen Levski Sofia trifft, könnte der wechselwillige Torstürmer Randal Kolo Muani fehlen. Als weiteres Druckmittel nach seinem nicht abgesprochenen "Ich-will-weg"-Interview am Dienstagabend. Darin hatte Kolo Muani seinen derzeitigen Arbeitgeber Eintracht Frankfurt in Sachen Wechsel zu Paris St. Germain unter Druck gesetzt. Doch noch ist der Franzose bei der Eintracht und sollte beim Abschluss-Training und bei Spiel am Donnerstag gegen Levski Sofia (20.30 Uhr) dabei sein. Trainer Dino Toppmöller geht davon aus. Ob es auch dazu kommt oder ob Kolo Muani wie Filip Kostic im Oktober 2021 in den Streik tritt, entscheidet sich in den kommenden Stunden.