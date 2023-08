Knauff drängt in die Startelf

Flügelflitzer Ansgar Knauff hat seinen Schlüsselbeinbruch schneller auskuriert als angenommen. Beim Testspiel gegen Nottingham am Samstag wirkte der 21-Jährige erstmals wieder mit und war im Anschluss mega happy. "Wir haben sehr gut gearbeitet in der Reha, dadurch ging es zwei Wochen schneller als gedacht", sagte Knauff der Bild. Er sei schon fast wieder bei 100 Prozent und formulierte gleich mal eine Kampfansage an Aurelio Buta, der im Rennen um den Startplatz auf der rechten Seite derzeit noch die Nase vorne hat: "Ich will mich in die erste Elf arbeiten und so viel wie möglich spielen", kündigte Knauff an.