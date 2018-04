Der Aufstieg ist noch nicht ganz eingetütet, da macht sich der SC Hessen Dreieich schon startklar für die Regionalliga. Neben einem tauglichen Stadion braucht es dafür noch viele Helfer.

Der SC Hessen Dreieich ist im Moment eine der größten Jobbörsen der Region. Das könnte man zumindest meinen, wenn man derzeit einen Blick auf die Website des Hessenligisten wirft. Der Aufstieg in die Regionalliga Südwest rückt immer näher, für die dann anstehenden Aufgaben braucht der Verein dringend noch Helfer, Ehrenamtliche oder 450-Euro-Jobber. Das Motto der ungewöhnlichen Personal-Suche: "Komm ins Team der ersten Stunde".

Schon mehr als 100 Anfragen

"Wir haben schon weit über 100 Anfragen reinbekommen. Vom Würstchenbrater, über den Kleintransporter-Fahrer bis hin zum Medienverantwortlichen. Jeder will hier mithelfen", sagt Geschäftsführer Sascha Schnobrich mit begeisterter Stimme. Man wolle sich mit jedem Bewerber zusammensetzen und besprechen, wie er oder sie in der ersten Regionalliga-Saison des SC Hessen Dreieich mitwirken kann. Manche Jobs, wie die des Stadionverbotsbeauftragten, sind auf Vorgabe der Regionalliga zu besetzen.

An der Mannschaft und am Personal wird in Dreieich also fleißig gebastelt, genau so am Stadion und an der Infrastruktur. In der Lettkaut, wie das Gelände heißt, erwächst ein "modernes, kleines Schmuckkästchen", wie Schnobrich es nennt. Mehr als eine Millionen Euro nimmt der Verein dafür in die Hand. Dadurch entstehen eine neue Gegengerade mit 450 Sitzplätzen, ein getrennter Gästebereich für 500 Zuschauer und eine Tribüne für 800 Zuschauern hinter dem Heimtor. Außerdem investiert der Verein in eine LED-Anzeigetafel und neue Flutlichter.

Hessen Dreieich war ursprünglich ein Not-Bündnis

Der SC Hessen Dreieich wurde erst 2013 gegründet und ist ein Zusammenschluss von sieben ortsansässigen Vereinen. Das Bündnis entstand aus der Not heraus, da die Kommune zuvor in finanzielle Schwierigkeiten geriet und deshalb die Förderung der Sportvereine zurückfahren musste. Der Eigner der Fluggesellschaft "Hahn Air Lines", Hans Nolte, gründete daraufhin die Dreieich Sportstätten Betriebs- und Marketing GmbH und fütterte sie mit Millionenbeträgen. Und zu dieser Gesellschaft gehört auch der SC Hessen Dreieich.

Das Fußball-Projekt hat viele prominente Mitgestalter. So bilden die Ex-Eintracht-Profis Rudi Bommer und Ralf Weber das Trainer-Gespann. Eintracht-Legende und Bundesliga-Rekordspieler Karl-Heinz "Charly" Körbel ist Vize-Präsident des SC Hessen.