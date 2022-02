500 Eintracht-Fans dürfen zum Hertha-Spiel

Auch zum nächsten Auswärtsspiel der Eintracht darf nur eine sehr begrenzte Anzahl an Fans mit ihrer Mannschaft mitreisen. Für das Spiel am 5. März um 15.30 Uhr im Olympiastadion in Berlin gegen die Hertha erhält die Eintracht ein Gastkontingent von 500 Tickets. Das teilten die Hessen am Montag mit. Zuvor steht jedoch das Heimspiel am Samstag (18.30 Uhr) gegen Tabellenführer Bayern München an. Gegen die Bayern sind noch einmal 10.000 Zuschauerinnen und Zuschauer im Frankfurter Stadion zugelassen. Danach sollen die Zuschauerzahlen gemäß der neuen Corona-Beschlüsse von Bund und Ländern steigen.