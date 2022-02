Eintracht freut sich über "Top-Gegner"

Spieler und Verantwortliche von Eintracht Frankfurt freuen sich über Betis Sevilla als Achtelfinal-Gegner in der Europa-League. "Das ist ein super interessantes und attraktives Los, ein Top-Gegner. Wir freuen uns auf Spanien, hoffentlich auf Sonne und dass wir ein gutes Ergebnis mit nach Frankfurt bringen", sagte Kapitän Sebastian Rode im Gespräch mit dem vereinseigenen TV. "Das ist ein sehr attraktives Los, der spanische Fußball ist immer schön. Ich war schon einmal als Zuschauer in dem sehr schönen Stadion", sagte Trainer Oliver Glasner. "Über die Mannschaft weiß ich noch nicht viel, Nabil Fekir und Hector Bellerin kennt man. Betis war bei Leverkusen in der Gruppe, in beiden Spielen war Betis in Sachen Ballbesitz und Torschüsse überlegen. Es ist ein hartes Los, aber wir wollen uns in der Europa League mit den Besten messen."