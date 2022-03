Eintracht könnte montags spielen

Die Deutsche Fußball Liga (DFL) hat die Spieltage 31 bis 34 der Bundesliga terminiert. Gegen Hoffenheim (23.4.) und am letzten Spieltag in Mainz (14.5.) müssen die Hessen samstags um 15.30 Uhr ran. Das Duell gegen Mönchgladbach findet an einem Sonntag statt (8.5.). Einzig für das Auswärtsspiel in Leverkusen gibt es zwei mögliche Termine. Scheidet die Eintracht in der Europa League gegen Barcelona aus, wird die Partie am Freitag (29.4.) stattfinden. Schaffen die Hessen aber die Sensation, müssen sie am Montag (2.5., 20.30 Uhr) nach Leverkusen.