Eintracht-Spieler bekommen Pause

Eintracht-Trainer Oliver Glasner hat seinen Spielern nach der anstrengenden Woche mit dem Auswärtssieg in der Europa League in Barcelona und der Niederlage in der Bundesliga bei Union Berlin erst einmal eine Pause verordnet. "Jetzt konzentrieren wir uns mal zwei Tage gar nicht. Ich glaube, das ist auch wichtig, um dann wieder die Kraft zu haben für unseren Endspurt", sagte der Coach nach dem Spiel in Berlin. "Die Jungs haben jetzt zwei Tage frei - auch dringend nötig und verdient." Danach wolle er den Blick seiner Spieler auf die Partie gegen die TSG Hoffenheim am Samstag (15.30 Uhr) richten. "Das gibt es bei mir und bei uns nicht, dass wir irgendein Spiel abschenken", so Glasner.