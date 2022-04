Union-Vorbereitung beginnt im Flieger

Nach dem sensationellen Erfolg im Europapokal will und muss Eintracht Frankfurt innerhalb von nicht einmal drei Tagen wieder in den Bundesliga-Modus schalten. "Jetzt versuchen wir, den Switch zu schaffen - Blickrichtung Union Berlin. Das ist nicht ganz so leicht, das sollten wir aber schaffen", sagte Trainer Oliver Glasner am Freitag. Bereits am kommenden Sonntag (17.30 Uhr) treten die Hessen in der Hauptstadt an, mit der Gegner-Analyse beginnt Glasner während des Rückflugs aus Barcelona. In Berlin muss der Coach weiter auf Mittelfeldspieler Djibril Sow (Innenbanddehnung) verzichten. "Das Risiko werden wir nicht eingehen", so Glasner. "Es ist unsere Aufgabe, in Berlin geerdet zu sein, um dort gewinnen zu können."