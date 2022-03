Borre: Es wird ein Spektakel

Eintracht-Stürmer Rafael Borre hat eine weitere Leistungssteigerung angekündigt. Auf der Pressekonferenz am Dienstag vor dem Europa-League-Spiel bei Betis Sevilla sagte er: "Ich kann dem Team noch viel mehr bieten, auch mehr Tore." Das Spiel in Sevilla bezeichnete er als "besonders", auch weil seine Frau das Spiel vor Ort erleben werde. "Sie liebt guten Fußball und den werden wir ihr zeigen. Es wird ein Spektakel. Ich kenne Betis bereits aus meiner Zeit bei Villareal. In diesem Ambiente wird es ein super Spiel geben." Borre hatte 2016/17 für Villareal in der spanischen Liga gespielt, in den Partien gegen Betis nicht im Kader gestanden. Für Eintracht Frankfurt hat er bislang in 25 Partien sieben Treffer erzielt.