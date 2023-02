Eintracht-Geheimtraining gegen Standard-Schwäche

Eintracht Frankfurt hat vor dem Heimspiel am Samstag (18.30 Uhr) gegen Werder Bremen vor allem an der Schwäche bei Standard-Situationen des Gegners gearbeitet. Trainer Oliver Glasner ordnete dafür am Donnerstag ein Geheimtraining an und kündigte auf der Pressekonferenz an, "etwas zu verändern". Ins Detail ging er bei seinen Ausführungen aber nicht. Die Eintracht hat in dieser Saison knapp 50 Prozent aller Gegentore nach ruhendem Ball gefangen und ist damit in dieser Disziplin Bundesliga-Schlusslicht. "Wir müssen diese hohe Anzahl an Gegentoren verringern", so Glasner.