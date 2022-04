Akman freut sich auf Eintracht-Rückkehr

Eintracht-Leihgabe Ali Akman will nach einer Saison bei NEC Nijmegen wieder an den Main zurückkehren. Der Angreifer sagte einerseits zwar im Gespräch mit der Onlineplattform transfermarkt.de: "Als ich jünger war, gab es schon mal eine Zeit, wo ich in die Niederlande gehen wollte. Hier kann man sich gut verbessern. Das habe ich verstanden als ich in die Niederlande kam." Andererseits will Akman in der Bundesliga durchstarten: "Ich freue mich darauf, nach der Leihe nach Frankfurt zurückzukehren. Mein Ziel ist es natürlich, hier zu spielen, ich habe Träume und Ziele im Kopf." In Nijmegen erzielte der Türke bislang sechs Treffer in 24 Ligapartien.