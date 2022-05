Schuhen: "Fußball ist manchmal verrückt"

Lilien-Keeper Marcel Schuhen geht trotz der Niederlage gegen Fortuna Düsseldorf am vorletzten Spieltag optimistisch ins Aufstigsfinale am kommenden Sonntag. "Die Stimmung war nach dem Spiel relativ schnell in Ordnung. Ich hatte das Gefühl: Wir haben noch ein Spiel. Das haben wir am Wochenende zuhause, da freuen wir uns drauf", so Schuhen in einer Medienrunde am Dienstag. Der SV Darmstadt 98 hat den Aufstieg als Tabellenvierter nicht mehr selbst in der Hand, jedoch ist noch alles möglich. "Jetzt bin ich voller Vorfreude. Das macht ja auch den Fußball aus. Fußball ist Fußball, und Fußball ist manchmal verrückt. Jetz schauen wir mal, was passiert", so Schuhen weiter.