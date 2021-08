Keine Eile bei Younes-Wechsel nötig

Neben Filip Kostic sorgte bei Eintracht Frankfurt in den vergangenen Tagen vor allem Amin Younes für Wirbel. Der Spielmacher, der sich intern und extern isoliert hat, wollte unbedingt nach Saudi-Arabien zu Al-Shabab wechseln. Da der Transfer in letzter Sekunde geplatzt ist, wurde er nun wieder bei der Eintracht vorstellig und könnte sich offenbar doch eine Zukunft am Main vorstellen. Ob Younes wirklich noch einmal im Trikot der Hessen aufläuft, darf jedoch bezweifelt werden. Selbst, wenn heute nichts mehr passiert, wäre ein Abschied in Richtung Saudi-Arabien weiter möglich. Das Transferfenster schließt dort nämlich erst am 18. September.